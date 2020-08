IJsbeer doodt 39-jarige Amsterdammer op Spitsbergen

Een Nederlander is vrijdag gedood door een ijsbeer op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt en het wordt bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens het ministerie om een 39-jarige man uit Amsterdam.

De man werd in de vroege uren aangevallen toen hij in zijn tent lag op een kampeerplek. Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd de beer niet veel later op een parkeerplek dood gevonden, zegt de vervangend gouverneur van de Noorse eilandengroep in een verklaring.

Het incident had plaats in de buurt van Longyearbyen. Het slachtoffer is ter plekke door een arts doodverklaard. Zijn familie is op de hoogte gebracht, aldus de vervangend gouverneur. De mensen die op kampeerplek aanwezig waren, wordt psychologische hulp aangeboden. Zij raakten niet gewond. Het gaat om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan.

Poolgids

Buitenlandse Zaken staat in contact met de familie en verleent consulaire bijstand. Op sociale media van het slachtoffer staat onder andere dat hij een gediplomeerd poolgids was.

Het zou de eerste dodelijke aanval van een ijsbeer zijn in negen jaar op Spitsbergen, waar naar schatting 975 ijsberen leven en een kleine 3000 mensen wonen. In 2011 viel een ijsbeer een groep Britse kampeerders aan, waarbij een 17-jarige jongen werd gedood en vier anderen zwaargewond raakten.

IJsberen zijn een beschermde diersoort. Ze mogen alleen doodgeschoten worden als er sprake is van zelfverdediging.