Stadsbestuur Berlijn in beroep tegen uitspraak over demonstratie

Het Berlijnse stadsbestuur zegt dat het in beroep gaat tegen een gerechtelijke uitspraak die inhoudt dat een demonstratie tegen de coronamaatregelen zaterdag onder bepaalde voorwaarden mag doorgaan. De Berlijnse senaat had de demonstratie juist verboden nadat deelnemers van eerdere demonstraties geen afstand hadden gehouden of mondkapjes hadden gedragen.