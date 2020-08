EU zet vaart achter sancties tegen Wit-Rusland

EU-buitenlandchef Josep Borrell wil vaart zetten achter de strafmaatregelen tegen medestanders “op hoog politiek niveau” van het regime in Wit-Rusland (Belarus). Hij zei dat na afloop van de tweedaagse bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Berlijn.

Volgens minister Stef Blok zal de sanctielijst van personen die de EU verantwoordelijk houdt voor verkiezingsfraude en geweld tegen tegenstanders “stevig” zijn. De VVD-bewindsman wilde in Berlijn niet zeggen of ook president Aleksandr Loekasjenko op de lijst wordt gezet. Het zou gaan om een twintigtal personen en de lijst kan worden aangevuld als de EU daartoe aanleiding ziet.

Blok noemde de uitkomst van de bijeenkomst goed. “Ik vind dat we Belarus een helder signaal moeten geven. Dat we sancties opleggen aan de verantwoordelijken voor het manipuleren van de presidentsverkiezingen en het geweld tegen demonstranten. Daar zijn we het over eens.”

De EU erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen van 9 augustus niet. Loekasjenko claimt te zijn herverkozen door 80 procent van de kiezers. De EU roept de autoriteiten van Wit-Russische autoriteiten op in dialoog te gaan over een oplossing.