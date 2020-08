Uitbraak corona onder studenten Maastricht na introductieweek

Bij zeker elf studenten in Maastricht is het coronavirus vastgesteld. Volgens de GGD Zuid-Limburg zijn de studenten besmet geraakt tijdens privéfeestjes rond de introductieweek. De gezondheidsdienst gaat ervan uit dat het aantal besmettingen nog verder oploopt.

De GGD doet bron- en contactonderzoek om te achterhalen hoe het virus zich precies heeft verspreid. “Op dit moment zijn niet alle gevallen aan elkaar te linken, maar we zijn nog bezig het plaatje helder te krijgen. Het is niet in één huis, één feest, één plek of één vereniging geweest, er waren veel introductiefeesten. Studenten hebben zich daar niet altijd aan 1,5 meter afstand gehouden, en daar zijn enkele besmettingen uitgekomen”, aldus de gezondheidsdienst.

In de afgelopen dagen hebben ongeveer vijfhonderd studenten zich laten testen bij een testlocatie in Maastricht. De GGD hoopt dat de besmettingen “een wake-upcall” zijn voor studenten.

Volgens de Universiteit Maastricht hebben de coronagevallen geen gevolgen voor de start van het nieuwe collegejaar.