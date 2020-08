Duitsland sluit sancties tegen Rusland om Navalni niet uit

Duitsland is bereid om diplomatieke sancties tegen Rusland in te stellen als uit onderzoek blijkt dat oppositieleider Aleksej Navalni, zoals wordt vermoed, is vergiftigd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dreigde vrijdag ook met sancties als Rusland onvoldoende meewerkt met onderzoek naar de vermeende vergiftiging van Navalni.

Maas verwees daarbij naar de moord op een Georgische politiek vluchteling in het Berlijnse Tiergarten-park vorig jaar. Duitsland zette Russisch ambassadepersoneel uit omdat Moskou onvoldoende mee zou hebben gewerkt aan het onderzoek naar die moord, waarbij Russische betrokkenheid wordt vermoed. “Wat betreft de Russische bereidheid om de zaak van Navalni op te klaren, zullen wij handelen op dezelfde manier als we deden in de Tiergarten-zaak”, aldus Maas.

Kremlincriticus Aleksej Navalni werd vorige week in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van het Russische Omsk. Hij was plotseling erg ziek geworden aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Mensen uit Navalni’s omgeving stellen dat de oppositieleider voorafgaand aan de vlucht thee had gedronken die zou zijn vergiftigd. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalni met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.