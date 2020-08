Negatieve rente voor meer vermogende spaarders ING

ING voert de komende maanden een negatieve rente in voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Daarmee vergroot de bank de groep spaarders die moeten betalen om hun spaargeld bij de bank te stallen. Sinds dit jaar moesten klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun rekening al een negatieve rente betalen. De grens van 250.000 euro gaat gelden per rekening en niet per klant.