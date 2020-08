Cultuursector krijgt meer geld voor coronasteun

Samen met andere regelingen waar mensen werkzaam in de culturele en creatieve sector aanspraak op kunnen maken, zoals de loonsubsidie (NOW) en inkomensondersteuning voor zpp'ers (TOZO), is er volgens de minister ongeveer 700 miljoen euro beschikbaar.

150 miljoen euro daarvan is bedoeld voor gemeentes. Het is nog niet bekend hoe dit geld verdeeld wordt over de gemeentes. Eerder luidden meerdere provincies de noodklok, omdat het steunpakket voor de cultuur volgens hen alleen in de grote steden zoals Amsterdam terecht kwamen.

Van Engelshoven noemt cultuur "de ziel van de samenleving". Daarnaast vindt het kabinet dat de sector "een forse bijdrage" levert aan een gunstig economisch vestigingsklimaat.

De minister erkent dat ze met deze maatregelen "niet iedereen kan redden", maar dat ze met dit pakket "een heel eind komt". Ze sluit niet uit dat er later nog een steunpakket voor cultuur komt. "Zo lang het nodig is, blijf ik ze steunen."