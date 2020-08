Horecaondernemers verbaasd over regels overtredende Grapperhaus

Veel horecaondernemers hebben met verbazing kennis genomen van het nieuws dat tijdens het huwelijk van minister Grapperhaus de 1,5 meter afstand niet altijd in acht is genomen. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie hoopt dat Grapperhaus voortaan meer begrip heeft voor de situatie waarin ondernemers en hun gasten zich bevinden.

Gasten hielden niet altijd genoeg afstand, zo is te zien op foto’s die van het huwelijk van Grapperhaus zijn gemaakt. “Wat het laat zien is dat, blijkbaar, ook de minister ervaart dat het lastig is om 100 procent van de tijd alle regels na te leven. Dit is precies wat horecaondernemers ook op dagelijkse basis ervaren”, schrijft een woordvoerder van KHN. De brancheorganisatie roept het kabinet op alleen maatregelen zoals boetes en sluitingen op te leggen wanneer het om overduidelijke excessen gaat, en niet bij incidenten. “Daarnaast blijft KHN van mening dat bepaalde coronaregels versoepeld kunnen worden”, aldus de woordvoerder.

Ook Sarah Glasbergen, eigenaar van trouwplatform ThePerfectWedding, werd verrast door het nieuws. “Ik dacht, als jij het al niet kan, hoe kun je dan verwachten dat wij als branche het wel kunnen?”, vraagt ze zich af. Glasbergen denkt dat mensen onderschatten hoe moeilijk het is om tijdens een huwelijk afstand te blijven houden. “Er zijn momenten dat gasten zeer enthousiast worden en dan willen ze hun liefde tonen aan het bruidspaar.” De ondernemer ziet ook eigenaardigheden in de huidige coronaregels. “Een vader mag zijn dochter niet weggeven bij een huwelijk, maar mag bijvoorbeeld wel een bezoek brengen aan een sekswerker”, aldus Glasbergen.

Minister Grapperhaus vindt dat hij nog steeds geloofwaardig kan optreden als baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat erop toeziet dat de coronaregels worden nageleefd. Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid), die het huwelijk voltrok, vindt dat Grapperhaus nog als minister geloofwaardig is. “Alle maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de 1,5 meter afstand gehouden kon worden.”