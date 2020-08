Politie grijpt in bij klimaatprotesten in Stockholm

De Zweedse politie heeft vrijdag ingegrepen bij protestacties van klimaatactivisten. Die blokkeerden twee bruggen in het centrum van hoofdstad Stockholm.

De politie zegt dat activisten de regels hebben overtreden die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Er mochten maximaal vijftig mensen bijeenkomen. De politie kon overigens niet zeggen hoeveel activisten precies op de been waren, maar volgens Zweedse media ging het om groepen van ongeveer tachtig personen.

Er vond nog een derde demonstratie plaats, bij een kantoorgebouw in het westen van de stad. De protesten verliepen volgens de politie vreedzaam. Wel zou een aantal betogers van de bruggen zijn gehaald.

Actiegroep Extinction Rebellion zegt te protesteren tegen het onvermogen van de politiek om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “We hebben genoeg van gebroken beloften en mooie woorden”, aldus vertegenwoordigers van de groep in een verklaring die is gepubliceerd in de krant Aftonbladet. Ze willen dat de regering een klimaatnoodtoestand uitroept.