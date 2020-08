Politie: Parijzenaar mag zonder mondkapje op de fiets

Fietsers en buitensporters vallen toch niet onder de aangescherpte mondkapjesplicht in Parijs. Ook kinderen die jonger zijn dan 11 hoeven hun gezicht niet te bedekken, liet de politie in de Franse hoofdstad weten.

In Parijs gingen vrijdagochtend vroeg strengere regels in die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Mondkapjes moeten worden gedragen in de buitenlucht, in afgesloten openbare ruimten en op plaatsen waar mensen werken, mits daar meerdere personen aanwezig zijn. De autoriteiten hadden aanvankelijk aangekondigd dat ook fietsers hun mond en neus moesten bedekken. Daar kwam kritiek op en inmiddels is die regel weer van de baan.

De mondkapjesplicht gold eerder al in delen van de Franse hoofdstad. Dat leidde tot verwarring, omdat niet altijd duidelijk stond aangegeven waar de gezichtsbescherming gedragen moest worden.