HEMA gaat online in Mexico

Winkelketen HEMA heeft een eerste stap gezet op Latijns-Amerikaans grondgebied. Het bedrijf biedt in Mexico online duizenden producten aan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook fysieke winkels in het land geopend worden.

HEMA had eerder al plannen bekendgemaakt om dit jaar een filiaal in Mexico te openen. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten, waardoor is besloten om eerst online ruim 4000 producten aan te bieden via een webshop. Het doel is dat er in 2025 in totaal 200 stenen HEMA-winkels in het land zijn.

De producten die HEMA aan Mexicaanse klanten biedt, zijn in Amsterdam ontworpen.