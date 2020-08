Schiphol schrijft dieprode cijfers door crisis en schrapt banen

Luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen. De onderneming die naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad bezit en de meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport in handen heeft, zag door de crisis de passagiersstroom opdrogen. Het bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen.

