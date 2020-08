‘Japanse premier Abe kondigt vrijdag vertrek aan’

De premier werd dinsdag voor de tweede keer in een ruime week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. Volgens Japanse media zou het gaan om een kwaal waar Abe eerder last van heeft gehad.

Vrijdag houdt Abe zijn eerste grote persconferentie in weken, waarin hij volgens NHK dus zijn aftreden bekend gaat maken.

Abe is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu.