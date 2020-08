Lichte stijging aantal nieuwe coronagevallen Duitsland

In Duitsland zijn 1571 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is het aantal nieuwe gevallen iets hoger dan de 1507 van donderdag.

De afgelopen dag zijn er drie mensen overleden, waardoor het geregistreerde sterftecijfer door het coronavirus op 9288 staat. Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart begon is 239.507.

Het RKI verwacht dat er in het begin van 2021 een vaccin tegen het virus zal zijn. “Voor zover we nu kunnen zien, heeft de Europese Unie begin 2021 een of meerdere vaccins goedgekeurd.”