Democraten halen hard uit richting Trump

Volgens haar handelde Trump niet daadkrachtiger uit vrees dat aandelenkoersen zouden dalen en hij daarmee zijn kans op herverkiezing zou verkleinen. “Dat was voor hem belangrijker dan het redden van levens van Amerikanen.”

Harris, de eerste zwarte vrouw die kandidaat is voor het vicepresidentschap, bracht ook het racismeprobleem in de VS onder de aandacht. “De realiteit is dat het leven van een zwart persoon in Amerika nooit als een volwaardig mensenleven werd beschouwd”, zei ze. Amerika moet dit structurele racisme erkennen en onder meer hervormingen bij politie en justitie initiëren.