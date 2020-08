Tijdens hittegolf overleden vooral meer ouderen in de zorg

Tijdens de hittegolf in de tweede week van augustus overleden vooral meer ouderen die langdurige zorg ontvingen. Dat waren voornamelijk bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers meldden eerder al dat in de week van 10 tot en met 16 augustus ongeveer een tiende meer mensen waren overleden dan gebruikelijk in de weken daarvoor. Het CBS heeft nu onderzocht welke bevolkingsgroepen daardoor zijn geraakt. Er overleden zo’n 340 80-plussers meer dan gebruikelijk in de weken daarvoor, een stijging van een kwart. Dit waren meestal ook ontvangers van langdurige zorg. Zij bleken ook kwetsbaar toen het nieuwe coronavirus tijdens het voorjaar veel slachtoffers eiste.

“De toename van de sterfte hangt samen met de hoge temperatuur”, lichten de onderzoekers toe. “De door het RIVM geregistreerde sterfte aan corona was laag.” Het CBS schat in dat ook in de derde week van augustus meer mensen overleden dan gebruikelijk, maar wel minder dan in de week ervoor.

In het westen van het land ging het aantal sterfgevallen het sterkst omhoog, met een kwart. Ook in het noorden en oosten overleden veel meer mensen dan gebruikelijk.