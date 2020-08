Orkaan Laura kost zeker vier mensen het leven

De krachtige orkaan Laura die donderdag over Louisiana trok heeft in de Amerikaanse staat aan zeker vier mensen het leven gekost. Dat heeft de gouverneur van de staat, John Bel Edwards, bekendgemaakt.

“Dit was de krachtigste storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen”, zei Edwards tijdens een persconferentie donderdagmiddag. “Hij blijft voor schade zorgen en voor levensbedreigende omstandigheden.”

In Leesville kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een boom op het huis viel waar ze woonde. Ook de drie andere slachtoffers kwamen om toen hun huizen werden geraakt door omwaaiende bomen. Dat was in Vernan, Jackson en Acadia Parishes.