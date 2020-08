De nieuwe Françoise Sagan is ongedwongen, schaamteloos en met een ironische kijk op het welvarende leven

Françoise Sagan heette officieel Quoirez, maar ze moest in 1954 een pseudoniem kiezen voor haar schrijfwerk, omdat haar vader niet wilde dat zijn naam op een boek zou komen te staan. Dat boek was de roman Bonjour Tristesse, dat Sagan op haar 18e schreef en waar ze wereldberoemd mee werd.

De hoeken van het hart heeft een open einde en dat is logisch, maar jammer. Want het leest vlot en de verhaallijn is intrigerend genoeg. In eerste instantie schreef Françoise Sagan het als een theaterstuk. Dat is te merken aan haar schrijfstijl en de opbouw van het verhaal. Maar de karakters zijn erg uitgesproken, wat prettig leest.

Zo heb je de hoofdpersoon, Ludovic Cresson. Na een ernstig auto-ongeluk is hij opgenomen geweest in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra. Tegen ieders verwachting in overleeft hij het ongeluk en keert hij zelfs weer terug naar huis, het statige landgoed La Cressonnada. Ludovic is een kinderlijk enthousiast type, een uit de kluiten gewassen kereltje, een levensgenieter maar opgegroeid zonder enige vorm van..

