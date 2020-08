Grote schade in Louisiana door weg trekkende storm Laura

De krachtigste orkaan die in tientallen jaren de Amerikaanse zuidkust heeft bereikt, Laura, is inmiddels met windsnelheden tot 120 kilometer per uur ver in het binnenland van de staat Louisiana. De storm trekt al meer dan 270 kilometer van de kust naar het noorden en is sterk in kracht afgenomen. Het natuurverschijnsel kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan de kust van het zuidwesten van Louisiana aan land met een extreem gevaarlijke windkracht die Laura bijna in de ergste categorie vijf plaatste.