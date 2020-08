NAVO-chef roept Kremlin op zich niet met Wit-Rusland te bemoeien

NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft Rusland opgeroepen zich niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheid van Wit-Rusland. “Wit-Rusland is een soevereine onafhankelijke staat en niemand, ook Rusland niet, zou zich daar in moeten mengen”, aldus Stoltenberg in een gesprek met de Duitse krant Bild. Stoltenberg heeft in Berlijn met bondskanselier Merkel gesproken.

President Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij manschappen in reserve heeft om zo nodig de ordehandhavers in Wit-Rusland te helpen. Volgens Poetin heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko daar om gevraagd. Poetin zei donderdag dat hij die reserves alleen inschakelt als de toestand in Wit-Rusland helemaal uit de hand loopt door toedoen van criminelen of extremisten. Poetin vindt trouwens dat het Westen zich veel meer mengt in de zaken van Wit-Rusland dan hij.

Eerder werd uit Minsk gemeld dat Russen stakers of om politieke redenen ontslagen Wit-Russen hebben vervangen in bedrijven, inclusief de staatsomroep van Wit-Rusland. Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht en werd 9 augustus weer met een overweldigende meerderheid herkozen als president. De autoritair regerende Loekasjenko laat zijn ordetroepen protesten tegen de officiële verkiezingsuitslagen neerslaan en probeert de oppositie uit te schakelen. Leiders van de oppositie zijn vastgezet of uitgeweken. Journalisten die verslag deden van de nog steeds voortdurende protesten zijn opgepakt.