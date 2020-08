Europese Commissie tekent eerste vaccincontract met AstraZeneca

Nederland had al afspraken met de vaccinproducent gemaakt, samen met Frankrijk, Italië en Duitsland. De commissie heeft die deal overgenomen en zal het vaccin, als het er is, verdelen over de lidstaten op basis van bevolkingsgrootte. Wat de totaalprijs van de deal zal zijn kon de woordvoerder niet zeggen, maar die zou volgens betrokkenen ruim het dubbele zijn.

De commissie heeft met nog vier andere farmaceuten principe-afspraken over de levering van een effectief en veilig vaccin gemaakt. Onderhandelingen met meer producenten lopen maar dit is het eerste contract dat daadwerkelijk is getekend. Dinsdag maakte AstraZeneca bekend dat het nog voor het einde van het jaar genoeg informatie denkt te hebben om het onderzoek naar het middel af te ronden. Dan kan het worden voorgelegd aan de toezichthouders. Die moeten besluiten of het middel op de markt mag komen.

Zorgminister Hugo de Jonge zei twee weken geleden het “goed nieuws” te vinden dat de commissie de deal van de vaccinalliantie van Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland heeft overgenomen omdat dat financieel gunstiger uitvalt. De voorinvesteringen worden volgens hem nu ook door de rest van Europa gedragen. EU-commissaris Stella Kyriakides (Gezondheidszorg) zei donderdag dat het afgesloten contract mogelijk is gemaakt “door het belangrijke voorbereidende werk” van de vier landen.