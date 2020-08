‘Rond de twintig journalisten in Wit-Rusland opgepakt’

De Wit-Russische autoriteiten hebben een groep journalisten opgepakt die verslag wilde doen van de protesten in de hoofdstad Minsk. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een ooggetuige. Het zou gaan om ongeveer twintig journalisten. Hun telefoons en identiteitspapieren zouden in beslag zijn genomen. Waar ze naartoe zijn gebracht is onduidelijk.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De 65-jarige autoritaire heerser Loekasjenko eiste de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen.

In de Wit-Russische steden wordt al weken gedemonstreerd tegen het regime van Loekasjenko. De autoriteiten hebben eerder betogers en oppositieleiders opgepakt.