Tekorten bij laboratoria beperken tijdelijk uitbreiding testen

“Het is voor een tijdelijke periode”, verklaarde De Jonge donderdag. Hij gaat er vanuit dat in het najaar de beloofde 70.000 tests per dag kunnen worden afgenomen. “En misschien wel meer dan dat.”

Het tekort aan apparatuur en middelen voor de laboratoria heeft volgens hem te maken met een wereldwijde schaarste. Die schaarste neemt ook nog toe. Ook in andere landen zoals Duitsland zie je dat het aantal testen hierom wordt afgeschaald, aldus de minister.

Prioriteiten

Omdat de testcapaciteit zijn grens heeft bereikt, moeten er tijdelijk prioriteiten worden gesteld. Dat betekent volgens De Jonge dat alleen mensen met klachten zich moeten laten testen. Verder is met de GGD’s afgesproken om teststraten niet uit te breiden en wordt prioriteit gegeven aan regio’s waar de meeste besmettingen zijn.

De beperkte capaciteit betekent ook dat er voorlopig geen uitbreiding van de teststraat op Schiphol in zit. Dat wil graag een meerderheid van de Tweede Kamer. Op de luchthaven worden reizigers op het coronavirus getest die uit risicolanden komen. Er zijn hier inmiddels meer dan 7000 tests uitgevoerd. Daarvan bleek 1,5 procent positief, aldus de minister.

De Jonge laat de Kamer volgende week weten hoe en wanneer de tekorten bij de laboratoria zijn weggewerkt.