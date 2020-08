Advocaten ‘Marengo’: rechtbank moet optreden tegen OM

De relatie tussen de advocaten en het Openbaar Ministerie in het grote liquidatieproces Marengo is inmiddels zo grimmig, dat de advocaten de rechtbank zeer dringend hebben verzocht om in te grijpen. “Zo kan het niet verder”, zei advocaat Nico Meijering donderdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Volgens Meijering zijn de advocaten in “het grootste en belangrijkste strafproces ooit” door toedoen van het OM “in een nachtmerrie beland”.

De afgelopen weken is een aantal advocaten tegen wil en dank een hoofdrol in het proces gaan spelen. Het OM kwam met een nieuw dossierstuk, waarin staat dat meerdere advocaten geheime informatie naar criminelen zouden hebben gelekt. Vorige week werd bekend dat justitie Meijering en een kantoorgenoot vorig jaar heeft laten volgen, op een reis naar Dubai. Het OM had aanwijzingen dat Meijering een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. De schaduwoperatie werd geheimgehouden en kwam via een publicatie in het AD naar buiten. De ontmoeting met Taghi vond niet plaats, Meijering had andere doeleinden op zijn reis.

Meijering, gesteund door meerdere collega’s, vindt dat de rechtbank de misstanden tot op de bodem moet uitzoeken. “Wij willen van de rechtbank horen dat dit niet geaccepteerd wordt. De bodem is bereikt.” Het recht op een eerlijk proces van de verdachten wordt volgens de raadsman ernstig bedreigd. “Wij kunnen als raadslieden niet verder, zonder dat er iets gaat gebeuren. Onze cliënten kunnen niet verder met advocaten die onder vuur liggen.”

Zeventien verdachten

In Marengo staan zeventien verdachten terecht, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Zij worden beschuldigd van het plegen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het proces bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase.

Het OM wilde donderdag beperkt reageren op de aantijgingen en volgende week - als er weer een inleidende zitting gepland staat - met het tweede deel van het verweer komen. De rechtbank stak daar echter een stokje voor. Reeds uitgedeelde spreekteksten van het OM werden door de bode weer teruggehaald. Na de zitting liet de persofficier van het OM weten het jammer te vinden dat er niet gereageerd mocht worden. “Er zijn harde woorden gevallen, waar we ons absoluut niet in herkennen. Het is vervelend dat we daar pas over een week op mogen reageren.”

Vanwege de vele veiligheidsmaatregelen rondom het proces moeten de rechters en officieren anoniem blijven. Dat juist het OM advocaten wel “met naam en toenaam” heeft genoemd en beschuldigt “loopjongens” van Taghi te zijn, is volgens Meijerings kantoorgenoot Christian Flokstra “gevaarzettend” voor raadslieden. Hij noemde het “bedroevend” hoe het OM met de “taak, functie en veiligheid” van advocaten is omgesprongen. “De totale desinteresse, het dédain voor de advocatuur is ronduit schokkend”, aldus Flokstra. Ook vroeg hij zich af welke andere, geheim gebleven middelen justitie in het onderzoek heeft ingezet.