Spanje verplicht mondkapjes op scholen

De Spaanse regering stelt het dragen van mondkapjes op school verplicht voor alle leerlingen vanaf 6 jaar oud. Ook als er afstand kan worden gehouden, moeten de kapjes op. Minister van Onderwijs María Isabel Celaá Diéguez heeft dit bekendgemaakt, nadat ze met alle regio’s over een nationale aanpak voor de heropening van de scholen had gesproken. Kinderen moeten op school vijf keer per dag hun handen wassen. Hun lichaamstemperatuur wordt aan het begin van de schooldag opgenomen en de lokalen moeten zo veel als mogelijk geventileerd worden.

Er is veel kritiek gerezen op de vaak totaal verschillende aanpak van het coronavirus in de zeventien autonome regio’s van Spanje. Het noordelijke Cantabrië had bijvoorbeeld voor het begin van het schooljaar afgekondigd dat in de opvang en het onderwijs al vanaf 3 jaar mondkapjes moeten worden gedragen. De meeste scholen zijn vanwege het coronavirus half maart dichtgegaan en gaan nu pas weer open. Spanje kampt momenteel met een stijging van het aantal besmettingen. Maar volgens minister van Gezondheid Salvador Illa Roca komt dat ook omdat er steeds beter en steeds meer op het virus wordt getest.