Meisje omgekomen en enorme schade in Louisiana door orkaan

De orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana enorme schade aangericht. Een 14-jarig meisje is gedood toen een boom op haar huis viel, zei gouverneur John Bel Edwards. Hij vreest dat er meer slachtoffers zijn gevallen,

De verwachte stormvloed aan de lage kust met zeewater 6 meter hoger dan normaal, is echter uitgebleven tot opluchting van de gouverneur. De vloed was de helft zo hoog als gevreesd. Wel heeft de storm veel overstromingen veroorzaakt in het laaggelegen kustgebied.

De orkaan was een van de krachtigste en bereikte bijna de uitzonderlijke categorie vijf toen die aan land kwam. Daarna is de storm zoals gebruikelijk in kracht afgenomen. Het zuidwesten van Louisiana maakt de schade op in de voor een groot deel door evacuaties ontvolkte gebieden. Zeker 125.000 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom.