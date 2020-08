Powell: Federal Reserve gaat inflatiebeleid versoepelen

Volgens Powell gaat de Fed voortaan mikken op een inflatie in de Verenigde Staten die gemiddeld rond de 2 procent schommelt, wat impliceert dat ruimte wordt gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes hoger ligt dan dat niveau. Als de inflatie lager ligt dan 2 procent zal de Amerikaanse centrale bank proberen deze weer boven de 2 procent te krijgen.

Daarnaast zei Powell dat de Fed graag een maximale werkgelegenheid ziet in de VS, met een sterkere arbeidsmarkt voor gemeenschappen met lage en bescheiden inkomens. Daarbij lijkt Powell in te spelen op de raciale spanningen in de VS door ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Door de coronacrisis is bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap in de VS hard geraakt, met hoge werkloosheid.