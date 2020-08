Italiaanse regisseur Rosi hoofdgast op IDFA

De Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi is hoofdgast van de komende editie van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Tijdens het festival staat zijn werk in de spotlights en is onder meer een top 10 te zien van zijn favoriete films.

Rosi kreeg voor Fuocoammare (Fire at Sea) in 2016 in Berlijn de Gouden Beer voor Beste Film en de documentaire was genomineerd voor een Oscar. Sagro GRA was de eerste documentaire die in 2013 werd bekroond met een Gouden Leeuw voor Beste Film op het Filmfestival in Venetië.

Tijdens IDFA is ook de Nederlandse première van Rosi’s nieuwste film Notturno. De documentaire, die deze week in Venetië zijn wereldpremière beleeft, is het resultaat van een driejarige reis langs de grenzen van Syrië, Irak, Koerdistan en Libanon.

IDFA duurt van 18 tot en met 29 november. Ongeveer tweehonderd films zijn dan te zien in vijftien bioscoopzalen. Daarnaast zijn er dagelijks ook een aantal online vertoningen, die doorgaan tot en met 6 december.