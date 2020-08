Junta in Mali laat afgezette president vrij

De militaire junta in Mali heeft naar eigen zeggen de afgelopen week afgezette president Ibrahim Boubacar Keita vrijgelaten. De junta liet weten dat hij donderdag naar huis is gegaan en dat er geen beperkingen zijn opgelegd voor zijn bewegingsvrijheid. De omstreden Keita is zeven jaar aan de macht geweest in het verscheurde straatarme Sahelland dat wordt geteisterd door onder meer geweld van jihadisten in het noorden.