Twee mannen vast voor beschieten huis Amsterdamse Rivierenbuurt

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor een schietincident in de nacht van dinsdag op woensdag in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Het gaat om een 21-jarige Amsterdammer die is opgepakt in Leeuwarden en een 20-jarige stadgenoot in Amsterdam-West. In de straat werd zowel dinsdagmiddag als in de daaropvolgende nacht geschoten. Twee mannen raakten gewond.