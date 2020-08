Operazangeres Cora Canne Meijer overleden

Operazangeres Cora Canne Meijer is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze stierf dinsdag in het Rosa Spier Huis in Laren, maakte haar zoon bekend.

De in Haarlem geboren mezzosopraan studeerde in Amsterdam aan het conservatorium. In 1950 debuteerde ze bij de Nederlandse Opera in La Traviata. Een lange carrière volgde. Van 1960 tot 1962 was ze verbonden aan de opera van Zürich in Zwitserland. In 1971 keerde ze terug in ons land in de rol van Carmen bij de Nederlandse Operastichting en in 1996 stond ze nog op het podium in de opera Andrea Chénier tijdens een uitvoering in De Matinee op de Vrije Zaterdag.

Cora Canne Meijer werkte eveneens decennialang als hoofdvakdocente zang aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. De crematie is in besloten kring.