‘Lastenverlichting voor iedereen en bonus voor zorgpersoneel’

Het kabinet wil voor komend jaar een belastingverlaging doorvoeren, zodat mensen meer overhouden in hun portemonnee. Daarnaast krijgt het zorgpersoneel volgend jaar een nieuwe bonus, van 500 euro, in verband met de extra inzet door de coronacrisis. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De lastenverlichting komt door een lager tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf en een verhoging van de arbeidskorting. De verlaging van de winstbelasting gaat niet door voor grote bedrijven, maar wel voor kleinere ondernemers met een winst tot 4 ton. Voor deze ondernemingen gaat de belasting van 16,5 naar 15 procent.

Het zorgpersoneel krijgt geen structurele loonsverhoging, waar vooral de oppositie op aandringt. Daarvoor is te weinig steun in de coalitie. Het wordt een bonus van 500 euro netto, de helft van het bedrag dat zorgpersoneel dit jaar ontvangt. Daarnaast gaat het ministerie van Volksgezondheid op de eigen begroting ruimte zoeken om iets te doen aan werk- en regeldruk in de zorg.

De hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid, melden bronnen. Vooral de VVD had hier op aangedrongen.