Von der Leyen wil keuze uit man en vrouw als Ierse commissaris

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vraagt de Ierse regering zowel een “geschikte man als een vrouw” voor te dragen als opvolger van EU-handelscommissaris Phil Hogan. De 60-jarige Hogan diende woensdagavond zijn ontslag in nadat hij onder vuur was komen liggen wegens het overtreden van coronamaatregelen in zijn thuisland.

Von der Leyen las donderdag in Brussel een verklaring voor naar aanleiding van het vertrek van de Ier. De Duitse politica is zelf de eerste vrouw die vorig jaar tot voorzitter van het dagelijks EU-bestuur werd benoemd en ijvert voor meer vrouwen in de commissie. Inclusief haarzelf zijn nu twaalf vrouwen en vijftien mannen lid van haar team.

Hogans beoogde opvolger of opvolgster krijgt niet automatisch de zware handelsportefeuille. Het is dan ook mogelijk dat er een herschikking plaatsvindt in de taken van de 27 commissarissen. Von der Leyen zei daar later over te beslissen. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, een Let, neemt voorlopig de taken van Hogan over.

Ze bedankte Hogan verder voor zijn “onvermoeibare werk” als handelscommissaris sinds 2019 en landbouwcommissaris de vijf jaar daarvoor in de vorige commissie-Juncker. Ze wees er nadrukkelijk op dat ze van haar commissarissen verwacht dat zij zich “onberispelijk” gedragen met betrekking tot coronaregels, waar ze ook zijn.