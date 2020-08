Onvrede in Suriname over benoeming familie Santokhi en Brunswijk

In Suriname is onvrede ontstaan over de benoeming van familieleden en vrienden van president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk op belangrijke posities.

Vooral de benoeming van de vrouw van Santokhi en de broer van Brunswijk als lid van de raad van commissarissen van het bedrijf Staatsolie hebben voor ophef gezorgd. Melissa Santokhi is 37 jaar oud, terwijl de minimumleeftijd voor rvc-leden 45 jaar is. Daarnaast zou president Santokhi via zijn vrouw Staatsolie kunnen controleren, wat niet is toegestaan.

Leo Brunswijk heeft de Nederlandse nationaliteit, waardoor hij niet benoemd mag worden in de raad van commissarissen van een staatsbedrijf. Daarnaast zit hij al in de rvc van andere Surinaamse bedrijven.

Een belangrijk verkiezingspunt van Santokhi was het bestrijden van nepotisme. Hij leverde veel kritiek op het benoemen van vrienden en familie door de regering van zijn voorganger Desi Bouterse.