Trump spreekt op conventie vanuit Witte Huis

De Amerikaanse president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump spreekt donderdag op de Republikeinse Conventie vanuit het Witte Huis. Het is nooit eerder vertoond dat een zittende president een toespraak over partijpolitiek houdt vanuit zijn ambtswoning, normaal een plek waar geen partijpolitiek wordt bedreven.

Trump accepteert donderdag de nominatie als presidentskandidaat voor de Republikeinen. De verwachting is dat Trump in zijn toespraak hard gaat uithalen naar de Democraten en zijn tegenstander Joe Biden. Dat deed hij maandag al tijdens zijn eerste toespraak van de conventie, toen in Charlotte. Familieleden van de president, onder wie zijn zoons en een schoondochter, gaven Biden een veeg uit de pan. Zo noemde Eric Trump Biden “een opluchting voor de terroristen”.

Donderdag komen behalve Trump onder meer zijn dochter Ivanka, de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell en de omstreden juridisch adviseur Rudy Giuliani aan het woord.