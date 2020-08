Kabinet is ‘een heel eind’ met begroting en steunpakket

“We hebben een goed overleg gehad”, zei Rutte. Donderdag en mogelijk vrijdag worden binnen het kabinet de laatste stappen gezet. De fracties van de coalitiepartijen hoeven volgens de premier niet meer bijeen te komen voor nader overleg. Doel van het noodpakket is volgens Rutte “dat de economie zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Daar is alles op gericht”.

Het maken van de begroting is door corona “complexer dan anders”. De crisis maakt het vrijwel onmogelijk om te voorspellen hoe de economie er volgend jaar voor staat. “Het is de best mogelijke inschatting die we nu kunnen maken”, erkende Hoekstra.

Haagse bronnen melden dat het kabinet werkt aan een versoberd steunpakket, dat wel langer zou lopen dan het vorige, namelijk tot medio volgend jaar. Daarnaast zou er overeenstemming zijn over een investeringsfonds van waaruit de komende vijf jaar 20 miljard euro kan worden gestoken in versterking van de economie.