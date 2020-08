Basketbalcompetitie NBA stelt duels uit na boycot

De drie duels Milwaukee Bucks - Orlando Magic, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers zijn uitgesteld, laat de NBA in een verklaring weten.

“De NBA en de NBA spelersorganisatie hebben aangekondigd dat in reactie op het besluit van de Milwaukee Bucks om niet te spelen in wedstrijd 5 tegen Orlando Magic, alle drie de wedstrijden zijn uitgesteld”, meldt de basketbalorganisatie.

De boycot van de spelers van Milwaukee is een reactie op het incident waarin politieagenten de zwarte man James Blake in de rug schoten. Na dat incident zijn er in de stad sinds zondag protesten en ongeregeldheden uitgebroken, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden vielen.

Sterspeler LeBron James van de LA Lakers uitte ook boosheid via Twitter en riep om verandering. “Fuck this man!!!! Wij willen verandering. Zijn het zat”, schreef hij.