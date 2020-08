‘Ierse handelscommissaris EU stapt woensdag nog op’

De in eigen land in opspraak geraakte Ierse handelscommissaris van de Europese Unie, Phil Hogan, dient woensdagavond nog zijn ontslag in. Dit meldt de Ierse krant The Irish Independent uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen. Hogans vertrek komt niet onverwacht na een politieke rel in Dublin over een groot diner in Clifden met circa tachtig mensen die zich volgens critici zonder zich iets aan te trekken van de net verscherpte Ierse coronamaatregelen te goed deden aan eten en drinken.