Cijfers ASR vallen goed op Damrak

ASR stond woensdag bij de sterkste stijgers in de AEX-index in Amsterdam. De verzekeraar kreeg met zijn halfjaarcijfers de handen van beleggers op elkaar. Sowieso was de stemming op de beursvloeren positief. Berichten over extra crisissteun in Frankrijk en Duitsland gaven de graadmeters een impuls, ondanks aanhoudende zorgen bestaan over het almaar rondwarende virus in Europa.