NS: door maatregelen geen problemen met treinen in hittegolf

Temperaturen boven de 30 graden hebben effect op treinen. Dan worden onderdelen te heet. Vooral als het ‘s nachts ook warm blijft en een trein niet kan afkoelen, kan het misgaan met airco’s, de ‘tractie’ (de elektrische aandrijving van de trein) en de omzetters die hoogspanning naar laagspanning omzetten.

De NS noemt als een van de preventieve acties dat de airco’s in de HSL-treinen op halve kracht draaiden. Vooral bij die treinen ging het vorig jaar mis. Daarnaast hielden analisten via verschillende sensoren de treinen in de gaten zodat ze, indien nodig, eerder in onderhoud gingen. Ook werd de koelingsapparatuur van de onderdelen in de treinen extra gereinigd, waardoor er veel minder problemen met de tractie waren.

“Maar het belangrijkste verschil met vorig jaar is de samenwerking binnen het bedrijf”, aldus Michael Strackx van de afdeling die stuurt op de technische staat in de treindienst. Een jaar geleden werden alle NS-onderdelen dichter bij elkaar gebracht. “Daardoor kunnen we de hele operatie beter overzien.” Verder rijden sommige oude treinen niet meer.