Economie OESO-gebied toont historische krimp door coronacrisis

De economie van het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in het tweede kwartaal een historische krimp laten zien van 9,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Het OESO-gebied telt 37 landen.

Volgens de OESO is die krimp aanzienlijk sterker dan tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2009, toen een min werd opgetekend van 2,3 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar nam de economie van het OESO-gebied al met 1,8 procent af.

In alle grote economieën van het OESO-gebied was krimp te zien, geleid door Groot-Brittannië. Ook in Frankrijk, Italië, Canada, Duitsland, de Verenigde Staten en Japan ging het om stevige minnen.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de economie van het OESO-gebied met 10,9 procent, na een daling met 0,9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.