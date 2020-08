Belgisch coronasterftecijfer naar beneden bijgesteld

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de tiende dag op rij gedaald, maar in Brussel blijven ze toenemen, aldus Sciensano. In heel België was in de week van 16 tot en met 22 augustus sprake van gemiddeld 490 besmettingen per dag, een daling met 8 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden gemiddeld 128 gevallen per dag gemeld, een toename van 7 procent in vergelijking met de week ervoor. In Antwerpen ontwikkelt de situatie zich gunstig en zijn de gemelde nieuwe infecties met bijna een kwart gedaald. In totaal zijn er in België nu 82.447 bevestigde besmettingen gemeld.

Het aantal overlijdens door het coronavirus in België daalde de afgelopen week met 36 procent naar dagelijks gemiddeld 6,7 mensen. Er werden per dag gemiddeld 26 mensen in het ziekenhuis opgenomen, 23 procent minder dan de week ervoor.

Viroloog Steven van Gucht waarschuwde vakantiegangers die terugkeren uit gebieden waar het virus weer is opgeflakkerd. “Reizen blijft een risicofactor”, zei hij. Een derde van de nieuwe besmettingen in Duitsland en Italië wordt geconstateerd bij mensen die in de veertien dagen ervoor op reis waren. In België zou het om 22 procent gaan, maar de autoriteiten klagen dat veel vakantiegangers zich niet laten testen als ze uit een ‘rood’ gebied komen, wat wel verplicht is.