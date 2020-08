Brabants bestuur en Efteling verliezen zaak tegen gaswinning

Het bedrijf Vermillion mag doorgaan met gaswinning in het Brabantse Loon op Zand. De Raad van State heeft alle bezwaren daartegen van tafel geveegd. Omwonenden, gemeenten uit de omgeving, het provinciebestuur, twee waterschappen en het nabijgelegen pretpark de Efteling hoopten dat de hoogste bestuursrechter het laatste zogeheten winningsplan ongeldig zou verklaren. De Raad van State oordeelt echter dat het plan goed genoeg is.

Volgens de raad heeft minister van Economische Zaken Eric Wiebes eind 2018 terecht ingestemd met de plannen van Vermillion. Door dat besluit mag het bedrijf tot 2026 gas blijven winnen in de Brabantse gemeente, langer dan eerder de bedoeling was, zowel op een bestaande locatie als op een nieuwe locatie waar nog een put moet worden geboord. Tegenstanders vrezen onder meer de gevolgen bodemdaling, trillingen en nadelige gevolgen voor een geothermieproject in de buurt. Ook betoogden ze dat de milieu-effecten niet goed zijn onderzocht.

De Raad van State kan zich in geen van de bezwaren vinden en wijst in het vonnis onder meer op onderzoeken van TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarin wordt geconcludeerd dat slechts een geringe bodemdaling te verwachten is en dat de gaswinning binnen alle wettelijke normen kan plaatsvinden.