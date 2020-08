Tientallen doden door overstromingen in Afghanistan

Zeker vijftig mensen zijn omgekomen door heftige overstromingen in de Afghaanse provincie Parwan, ten noorden van Kabul. Volgens lokale media zijn er zeker honderd doden gevallen en veel mensen zouden nog vastzitten in hun woning.

De inwoners van de stad Charikar werden midden in de nacht verrast door de overstromingen als gevolg van zware regenval. In de stad zijn zeker vijfhonderd huizen verwoest. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers van hulpdiensten onder het puin zoeken naar mensen.

Voor ziekenhuizen in de provincie staan tientallen gewonden te wachten tot ze geholpen kunnen worden. De lokale autoriteiten hebben laten weten dat er te weinig middelen zijn om de slachtoffers te helpen. Daarom hopen ze op steun van de landelijke overheid. President Ashraf Ghani heeft via zijn woordvoerder laten weten mee te leven met de regio.