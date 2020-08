Nikkei maakt pas op de plaats na opmars

De Nikkei in Tokio ging een fractie lager de dag uit op 23.290,86 punten. De Japanse luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan na de forse koerswinsten een dag eerder. ANA Holdings daalde 0,8 procent en Japan Airlines verloor 0,5 procent. Telecombedrijf en techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, toonde daarentegen herstel en klom ruim 3 procent na de recente koersdaling van het aandeel.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min. Alibaba dikte 3,6 procent aan in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, een aanvraag heeft ingediend voor een beursgang in Hongkong en Shanghai.

De hoofdindex in Shanghai daalde 1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent. De Kospi in Seoul klom een fractie. Zuid-Korea kampt momenteel met een nieuwe besmettingspiek van het coronavirus. In Nieuw-Zeeland werd de aandelenhandel opnieuw onderbroken vanwege een mogelijke nieuwe cyberaanval op de beurs.