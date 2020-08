Democraten: Republikeinen leven in ‘alternatieve realiteit’

Het kamp van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden verwijt de Republikeinse partij rondom president Trump een “alternatieve realiteit” te ensceneren. Op de Republikeinse conventie, die inmiddels twee dagen aan de gang is, wordt volgens de Democraten voorbijgegaan aan de bijna 180.000 mensen die in de Verenigde Staten zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.

Het verwijt aan het adres van de Republikeinen kwam op dinsdagavond plaatselijke tijd van plaatsvervangend campagnechef Kate Bedingfield. Volgens haar doen de Republikeinen alsof de economie niet in een recessie verkeert en schoolkinderen niet noodgedwongen thuis moeten blijven.

“De voortdurende weigering van president Trump om dit virus serieus te nemen, heeft de VS de ergste uitbraak van de wereld opgeleverd”, stelde Bidens campagneteam aan het einde van de tweede dag van de Republikeinse conventie.

De weigering van het partijcongres om “in het reine te komen met de realiteit” is het bewijs van het “volledig mislukken van het leiderschap” van de president, aldus de Democraten. Trumps economisch adviseur Larry Kudlow sprak alleen in de verleden tijd over het coronavirus. “Het Amerikaanse volk kan zich niet veroorloven dat Donald Trump zijn hoofd in het zand blijft steken”, zei Bedingfield.