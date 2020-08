Politie Hongkong pakt twee oppositieparlementariërs op

De politie in Hongkong heeft twee parlementariërs van de oppositie opgepakt in verband met de demonstraties in juli vorig jaar. Een van hen wordt verdacht van relschoppen, meldde de Democratische Partij woensdag.

Volksvertegenwoordigers Lam Cheuk-ting en Ted Hui maakten deel uit van een groep van tien die gearresteerd is, bevestigde de politie zonder verdere details te geven. Lam zou gereld hebben op 21 juli vorig jaar, toen in de miljoenenstad onder Chinese heerschappij werd gedemonstreerd voor meer democratie.

Op die dag gooiden demonstranten onder meer zwarte verf naar het verbindingskantoor van de Chinese autoriteiten in Hongkong. In een wijk dichtbij de grens met het Chinese vasteland viel een pro-Chinese meute met stokken juist demonstranten aan. Lam raakte daarbij gewond in het gezicht terwijl hij de aanval live streamde op Facebook.

Onrust

Tot dusver zijn er 44 personen aangehouden die ervan worden verdacht deel te hebben uitgemaakt van de meute. Zeven van hen zijn aangeklaagd voor relschoppen. Waarom de politie Lam verdenkt van relschoppen is nog niet duidelijk.

Het is al tijden onrustig in Hongkong, waar China zijn grip probeert te verstevigen. Het schuurt daarbij tussen het autoritaire communistische systeem van China en de democratie, vrijmarkteconomie en onafhankelijke rechterlijke macht in Hongkong.

Onlangs voerde China een nieuwe veiligheidswet in voor Hongkong, die volgens critici een einde maakt aan de autonomie van de stadstaat, een gewezen Britse kroonkolonie. Door de veiligheidswet kunnen de Chinese autoriteiten vele harder optreden tegen de democratisch-gezinde oppositie.