Felle brand in woning van een flat in Schiedam

In een woning van een portiekflat in Schiedam heeft dinsdagavond een korte, maar felle brand gewoed. De flat is door de brandweer ontruimd en veertien mensen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

De brand woedde in een woning op de begane grond aan de Hogenbanweg en was uitslaand. Of en hoeveel bewoners van de flat van drie hoog mogen terugkeren naar hun woning, is nog onduidelijk. Voor degenen die niet terug kunnen, wordt gezocht naar opvang, aldus een woordvoerder van de brandweer.