Neergeschoten Amerikaan Jacob Blake volgens vader verlamd

Jacob Blake, de zwarte man die in het Amerikaanse Kenosha door de politie werd neergeschoten, zal wellicht nooit meer kunnen lopen. Volgens zijn vader is hij vanaf zijn middel verlamd.

Blake werd neergeschoten nadat de politie vanwege een melding van huiselijk geweld was uitgerukt. Hij werd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Het incident kwam nadat de afgelopen maanden in en buiten de VS massaal is gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Volgens zijn vader Jacob heeft hij “acht gaten” in zijn lichaam. “Waar werden deze schoten door gerechtvaardigd”, vraagt de vader zich af. “Wat rechtvaardigde dat dit voor de ogen van mijn kleinzoons gebeurde? Waar zijn we mee bezig?” Het incident werd gefilmd en op de video is te zien hoe Blake meerdere malen door de politie in zijn rug wordt geschoten terwijl zijn drie kinderen toekijken.

In Kenosha leidde het incident voor de tweede nacht op rij tot protesten en schermutselingen. De politie schoot traangasgranaten af op demonstranten die weigerden te vertrekken. De politie arresteerde zeker vijf mensen. Drie gebouwen in het centrum van de stad in de staat Wisconsin werden in brand gezet.