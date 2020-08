CDA praat met Omtzigt over uitslag lijsttrekkersstrijd

Het partijbestuur van het CDA is in gesprek met Kamerlid Pieter Omtzigt over de lijsttrekkersverkiezing van vorige maand, die Omtzigt nipt verloor van vicepremier Hugo de Jonge. Of er een onderzoek naar de uitslag komt, wil een woordvoerder van de partij niet zeggen. “Daar komen wij op een gegeven moment op terug.”